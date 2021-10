Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Una bella vittoria nel primo turno delle elezioni amministrative. In Italia, come in Germania, vincono le forze progressiste che ripartono dalla difesa e dal rilancio dei beni pubblici fondamentali. Salute, lavoro e ambiente sono le priorità su cui puntare per costruire una nuova alleanza democratica in tutto il Paese". Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza sui suoi profili social.