Amministrative: Orlando, 'cambia il pronostico già scritto per le elezioni politiche'

Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Una vittoria del Pd e del centrosinistra a tutto tondo, buona in tutto il Paese e ottima in alcune realtà". Lo ha detto Andrea Orlando, a proposito delle amministrative, a Rtl102.5.

"Oggi registriamo che ci sono le condizioni per una sfida che cambi il pronostico che in molti aveano già scritto in vista delle prossime elezioni politiche", ha sottolineato il ministro del Lavoro e capo delegazione del Pd al governo.