Università: Mattarella, 'vero profitto è crescita capitale umano'

Parma, 4 ott. (Adnkronos) - "Talvolta tende a prevalere il fascino di una visione che immagina il sistema universitario come un’impresa, secondo una logica di carattere economico. Ma il 'profitto' che si può trarre dall’Università è la crescita del capitale umano, vera forza del Paese, nonché i frutti della ricerca da porre a disposizione dell’intera comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Lectio doctoralis tenuta all'Università di Parma, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee.