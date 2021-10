Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Siamo molto fiduciosi ed ottimisti ed anzi vorrei complimentarmi con Casu che ha vinto in un importante collegio. La sua vittoria è anche significativa perché abbiamo eletto un giovane capace ed è un segnale positivo per il ballottaggio". Lo ha detto il candidato sindaco nella Capitale Roberto Gualtieri commentando il risultato elettorale dal Comitato da via di Portonaccio.