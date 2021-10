Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti perché siamo al ballottaggio. Adesso ci impegneremo con grande determinazione in queste due settimane rivolgendoci a tutte le romane e i romani per dare a Roma un governo all’altezza di una grande capitale europea". Lo ha detto intervenendo dal comitato elettorale di via del Portonaccio nella Capitale, il candidato sindaco Roberto Gualtieri.