Recovery, al Sud 374 milioni in arrivo per il personale sanitario

«Oggi chiudiamo con successo e in tempi record la sfida del React-Eu: una promessa mantenuta al Mezzogiorno e alle aree italiane più fragili, duramente colpite dalla pandemia». Lo ha sottolineato il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, commentando l'approvazione dell'ultima tranche del React-Eu italiano che consegna al Sud 374 milioni per l'assunzione di nuovo personale sanitario e per il pagamento degli straordinari. «Altri 108 milioni saranno impiegati per il rafforzamento del sistema amministrativo a livello nazionale e regionale anche in campo sanitario» aggiunge Mara Carfagna ricordando che il React-Eu, uno dei primi strumenti attivati dall'Europa per fronteggiare l'epidemia, ha visto l'Italia agire in modo efficace ma soprattutto veloce: «Eravamo i destinatari della quota più alta di fondi, 13,5 miliardi su 47,5, e siamo stati i più svelti a presentare una solida progettazione il 12 aprile scorso, appena due mesi dopo l'insediamento del governo. Il nostro obiettivo principale - spiega il ministro - coincide con quello indicato dall'Europa, cioè il recupero dei divari sociali e territoriali del Mezzogiorno, che è destinatario di circa i due terzi dei finanziamenti. Abbiamo scelto interventi effettivamente realizzabili, evitando di squadernare il solito libro dei sogni: l'approvazione da parte della Commissione di tutti i Programmi, conclusa oggi dal sì al Pon Governance e Istituzioni, conferma la qualità delle nostre scelte» ha concluso.