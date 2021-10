Pd: Letta, 'deve essere partito di diritti, lavoro e ambiente'**

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo gestire bene questa fase sociale. Sarà un autunno di lavoro sulle questioni sociali. Dobbiamo affrontate questi temi e dare a governo forza di farlo". Così Enrico Letta a La7. Pd troppo centrato sulle questioni dei diritti? "No, nel senso che per me la nostra vera questione è che ci sono tre facce della stessa medaglia: diritti, lavoro e poi il rapporto con l'ambiente".

"La mia ambizione è quella di candidare Pd a tenere insieme queste tre dimensioni: diritti lavoro e ambiente".