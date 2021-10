Milano: Sala, 'destra forte finché non la guardi da vicino'

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "La lezione che ci consegna questa partita a Milano è anche che la destra è forte forte finché non la guardi da vicino. Quando la guardi da vicino, scopri le sue debolezze". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al suo comitato elettorale. "Adesso c'è già una corsa a scaricare i candidati, mi sembra sbagliato. Io non voglio difenderli, ma sono stati scelti da qualcuno, con lungo ripensamento, è un giochino che non funziona con i milanesi, che guardano alla concretezza", ha aggiunto il sindaco.