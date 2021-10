Maltempo: temporali forti su Milano, massima allerta per esondazioni nella notte

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Prosegue l'ondata di maltempo su Milano dove continuano i temporali e c'è "massima allerta" per pioggia e vento fino alle prime ore di domani.

Tra le 2 e le 7 del mattino, le piogge saranno molto intense sulle province a nord di Milano (Lecco, Como, Varese) e c'è, secondo il Comune di Milano, il rischio concreto di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

Resta aperto il centro operativo comunale e dalle 21 tutte le squadre sono dislocate nelle zone a rischio esondazione, mentre sono in atto verifiche sulle caditoie e i sottopassi. Allerta anche per i cittadini, i commercianti e gli ambulanti del mercato di piazzale Lagosta. Questa sera saranno evacuate le comunità del parco Lambro ed è vietato sostare nelle zone del Lambro. Un prossimo aggiornamento della situazione è previsto per la mezzanotte.