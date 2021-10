Imprese in crisi, presto le norme per la composizione negoziata volontaria

Il prossimo 15 novembre partiranno le norme che consentono la composizione negoziata dei momenti di crisi nella vita di un'azienda e dell'imprenditore che ci sta dietro. L’obiettivo della normativa «è quello di preservare quanto c'è di sano per poter rilanciare l'impresa senza più lo stigma sociale del fallimento» ha ricordato la ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel corso del “Made in Italy summit 2021” organizzato dal Sole-24ore e dal Financial Times. «Quello della composizione negoziata degli stati di 'insolvency' - ha proseguito la Guardasigilli - è uno strumento "diffuso anche all'estero e di matrice europea". «L'imprenditore in difficoltà - ha aggiunto Cartabia - può accedere volontariamente a questa ricerca di una via d'uscita per ripartire affidandosi a un esperto indipendente che lo consiglia su come rinegoziare i contratti, eccetto quelli di lavoro, per poter rilanciare la parte sana della sua azienda».