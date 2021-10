Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Bravo Enrico Letta, che viene eletto calpestando il territorio metro dopo metro. Una campagna fatta comune per comune, frazione per frazione. Come si faceva una volta e come si deve fare. Complimenti e buon lavoro, segretario! #elezioni2021". Lo scrive Marco Furfaro del Pd su twitter.