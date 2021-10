Consumi a +15% nel mese del “back to school”

Il ritorno a scuola in presenza rimette in moto i consumi degli italiani. Secondo l'Osservatorio di Stocard il “back to school” ha evidenziato un incremento del numero di acquisti nei negozi fisici nel periodo dal 23 agosto al 19 settembre rispetto alle due settimane precedenti.

Stocard - l’applicazione Wallet che consente di digitalizzare le carte fedeltà nel proprio smartphone - ha analizzato il comportamento d’acquisto degli oltre 10 milioni di utenti in Italia che usano l’app, evidenziando come l’incremento della spesa nelle settimane prese in esame abbia registrato il +15. In aumento anche il numero di consumatori, +14% rispetto al periodo compreso tra il 9 e il 23 agosto.

Tra i settori merceologici sono i negozi per l’infanzia, il fashion e il mercato librario ad aver messo a segno la crescita maggiore. Il trend è in linea con il periodo, dato che tutti e tre i mercati sono inevitabilmente influenzati dal ritorno a scuola di bambini e ragazzi, soprattutto se in presenza.

I negozi per l’infanzia riportano un aumento del 33% di acquisti tra il 23 agosto e il 19 settembre. Nel settore fashion l’incremento raggiunge il +20% rispetto alle due settimane precedenti grazie al ritorno tra i banchi di migliaia di studenti. In spolvero anche il mercato dei libri, che registra il +17% di acquisti. Cresce anche il settore dell’elettronica di consumo con il +9%.

“Settembre è sempre stato il mese della ripartenza e del ritorno sui banchi scolastici, con i negozi colmi di astucci, diari, libri e altri prodotti per gli studenti. Il Covid ha in parte interrotto questa tradizione e gli ultimi due anni scolastici sono stati caratterizzati dalla Dad, situazione che si è riflessa anche sui consumi. Quest’anno, complici una fiducia maggiore derivante dalla campagna vaccinale e la riapertura in presenza di tutte le scuole, il trend degli acquisti a settembre offre un segnale positivo. Lo stesso Premier Draghi ha sottolineato, durante la conferenza stampa del 29 settembre, un quadro economico migliore del previsto, come confermano le aspettative di crescita del Pil per l'anno in corso, che salgono al 6%, dal 4,5% previsto a fine aprile ” – spiega Valeria Santoro, country manager per l’Italia di Stocard.

Dall’indagine di Stocard è inoltre emerso che il giorno che ha raggiunto il picco massimo di acquisti è stato sabato 18 settembre (+38%), una data che per molti ha rappresentato l’occasione giusta per effettuare acquisti last minute, soprattutto se si pensa che in alcune regioni (tra cui Puglia e Calabria) le scuole hanno riaperto lunedì 20 settembre.