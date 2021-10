Calcio: Donnarumma, 'mi aspetto stessa Spagna dell'Europeo, servirà 110% per batterli'

Milano, 4 ott. - (Adnkronos) - "Mi aspetto la stessa squadra affrontata durante l'Europeo, cerchiamo di migliorare le situazioni dove potevamo fare meglio. Non sarà una gara semplice, all'Europeo fu difficile, c'è voluto tanto di noi stessi per avere la meglio. Anche ora servirà il 110% per batterli". Così il portiere di Psg e Nazionale Gigio Donnarumma, in conferenza stampa al Suning Center di Appiano Gentile, in merito alla semifinale di Nations League contro la Spagna di mercoledì prossimo. Due mesi fa nella semifinale dell'Europeo l'Itali vinse ai rigori.