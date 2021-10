Calcio: Donnarumma, 'a Parigi andrà tutto alla grande, vado avanti per la mia strada'

Milano, 4 ott. - (Adnkronos) - Temi di perdere il posto in Nazionale giocando poco? "Non c'è nessun problema. Sono a Parigi per giocare, è normale che all'inizio ci sia qualche difficoltà. Sono sicuro che andrà tutto alla grande, non ho alcun problema per la Nazionale. Vado avanti per la mia strada, spero tutto possa andare per il meglio". Lo dice il portiere del Psg Gigio Donnarumma, in conferenza stampa da ritiro azzurro al Suning Center di Appiano Gentile, in merito al suo inizio di stagione con il club francese, con qualche panchina di troppo.