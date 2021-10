Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Che vittoria straordinaria Roberto Occhiuto! So che farai un ottimo lavoro. Per la Calabria, per i calabresi. Ti aspetto a Roma, in Conferenza Stato-Regioni, per lavorare insieme”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.