Amministrative: Iv, soddisfazione per nostri sindaci, determinanti per vittoria Letta

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Soddisfazione da parte di Italia viva per i sindaci eletti al primo turno: Bendinelli a Garda, Di Santo a Castelvenere, Stefanelli a Minturno, Ferrari a Terzorio, Marcorelli a Rignano Flaminio sono tra i primi risultati arrivati. Fonti del partito di Matteo Renzi sottolineano anche come nella vittoria di Letta sia stata determinante la componente di Iv , che ha ottenuto il 7,5% alle ultime Regionali. Per quanto riguarda il M5S, Italia viva si posiziona quasi ovunque davanti con le sue liste.