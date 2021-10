Amministrative: De Cristofaro (Si), 'sconfitti Salvini e Meloni nelle città, domani alle politiche'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Gli ottimi risultati della coalizione progressista in tutta Italia indicano come la strada intrapresa sia giusta, credibile e vincente”. Lo afferma il responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra italiana, Peppe De Cristofaro. “Salutiamo con grande gioia -aggiunge- le vittorie di Sala, Lepore e Manfredi e speriamo che nei ballottaggi di Roma e Torino si possa consolidare l’alleanza tra le forze democratiche e anti sovraniste, per rendere questa vittoria ancora più netta".

“Certamente non ci sfugge il preoccupante dato dell’affluenza, e non deve consolare che questa fuga dalle urne riguardi oggi più gli elettori del centrodestra che quelli progressisti. A maggior ragione bisognerà lavorare per dare sempre più corpo e più anima a questa nuova coalizione. Queste elezioni amministrative ci hanno detto con chiarezza che gli italiani non si fidano della propaganda di Salvini e Meloni. Li abbiamo sconfitti oggi nelle città, potremo sconfiggerli domani alle elezioni politiche”.