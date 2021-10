Amministrative: Conte, 'risultati non possono compromettere nuovo corso M5S'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "I risultati, anche quando non in linea con le nostre ambizioni, non possono ovviamente compromettere il nuovo corso" del M5S, "che va realizzato nel medio e lungo termine, una delle criticità è lo scarso radicamento sul territorio, per questo abbiamo iniziato questo nuovo percorso, di dialogo con i cittadini sul territorio, e ci sono segnali molto incoraggianti". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni dello Speciale Tg1.

"Su molte scelte siamo arrivati in ritardo", ammette poi Conte rimarcando come la presentazione delle liste sia andata quasi di pari passo al lancio del nuovo corso M5S, "siamo orgogliosi del risultato di Gaetano Manfredi a Napoli", ha poi ribadito con convinzione.