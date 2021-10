Sinner batte Monfils e vince il "Sofia Open"

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) - Per il secondo anno di fila, Jannik Sinner conquista il titolo del "Sofia Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro andato in scena sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 20enne tennista altoatesino, n.14 del ranking e testa di serie numero 1, ha sconfitto in finale il francese Gael Monfils, numero 2 del tabellone e 20 Atp, con il punteggio di 6-3 6-4, dopo un'ora e 18 minuti di gioco. (ITALPRESS). mc/red 03-Ott-21 17:02