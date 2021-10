Roma, Gasparri, 'incendio Ponte Industria ultimo capitolo disastro Raggi'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - “L'incendio del Ponte dell'Industria rappresenta l’ultimo capitolo del disastro e dell’ abbandono di Roma nell'era Raggi. Quasi un tragico segno al termine di cinque anni di incapacità, di incompetenza, in sostanza cinque anni di grillismo. Una ulteriore ferita nel cuore di Roma. Ora andrà via tra le macerie questa gente che ha devastato la Capitale. La cronaca ci costringe a ribadire un concetto da confermare in qualsiasi ora e in qualsiasi momento”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia.