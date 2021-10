Ponte di ferro: Baldino (M5S), 'attacchi indegni a Raggi per fini elettorali'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Il disastro sul Ponte di Ferro della scorsa notte evoca un'inquietante coincidenza rispetto ai numerosi episodi di incendi che si sono susseguiti nel corso di questi 5 anni di Amministrazione Raggi, ai danni di impianti di trattamento di rifiuti, cassonetti, ed altri beni di proprietà di Roma Capitale". Lo dichiara Vittoria Baldino, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali alla Camera.

"Fa davvero riflettere come la Meloni ed altri esponenti politici si siano affrettati a strumentalizzare questo episodio infelice per la città a fini elettorali, senza alcun rispetto per Roma e per i romani. Attendiamo i riscontri delle indagini in corso e ringraziamo l'Amministrazione capitolina che si è prontamente occupata di assicurare il ripristino della rete gas. Inoltre, la mia solidarietà va a Virginia Raggi per gli ennesimi attacchi ricevuti. Ci ha sempre messo la faccia senza paura e a testa alta e mi auguro che i romani sappiano riconoscerlo".