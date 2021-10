Fdi: Rotondi, 'partito non è estremista, tentativo emarginarli destinato a fallire'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Gli amici di ‘Fratelli d’Italia’, non sono estremisti, e il tentativo di emarginarli è destinato a fallire. ‘Fratelli d’Italia’ nasce da una scissione, da me non condivisa, del Pdl, partito che tondammo assieme a Giorgia, e che divenne - dopo la Dc - il più forte Ppe della storia italiana". Così Gianfranco Rotondi commenta le polemiche sulla presunta vicinanza di estremisti al partito della Meloni.

"Anche dopo la scissione, Giorgia Meloni evitó collocazioni a destra,e aderì ai conservatori europei, sino a divenirne la Presidente in Europa. Questa è la storia, e questo conterà nei futuri equilibri democratici del nostro Paese’’.