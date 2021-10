Amministrative, al voto senza certezze. E sul futuro pesa ancora il fattore Draghi

I guai di Salvini&Meloni. I dubbi su Draghi. Le ritrosie di Mattarella. Le certezze di chi sa che il prossimo Parlamento, decurtato di 345 seggi dopo i tagli della sgangherata riforma confermata dal referendum di un anno fa, lo vedrà solo da lontano. Sull’Italia che tra poco ore chiuderà la tornata elettorale per dare un’amministrazione a 1349 Comuni e alla Regione Calabria, le spade di Damocle pendenti, insomma, sono parecchie. I pronostici, alla vigilia, sono tutti per un centrosinistra avvantaggiato, quasi senza colpo ferire, dall’autolesionismo degli avversari ma le conseguenze del voto, quale che sarà alla fine, non sono facili da decifrare. Di sicuro c’è che all’interno del centrodestra, a urne aperte, difficilmente si faranno salti di gioia.

A parte il candidato governatore in Calabria, il forzista Roberto Occhiuto, di altre facce vincenti se ne vedono davvero poche, almeno per quanto riguarda gli enti locali più importanti interessati dal voto. Degli sfidanti dei sindaci uscenti Sala e Raggi a Milano e a Roma si è detto e scritto di tutto, resta però il mistero di come si sia potuto pensare che i due Carneadi designati – il pediatra Luca Bernardo nel capoluogo lombardo e l’avvocato amministrativista Enrico Michetti nella Capitale – potessero risultare vincenti. Ma tant’è. A Milano si dice che ora l’obiettivo vero, all’interno di un centrodestra malmesso e in stato confusionale, sia quello di far di tutto affinché Fratelli d’Italia non prenda un voto in più degli altri. Gioco fin troppo facile cinque anni fa, contesa alquanto aperta oggi.

Ma ad agevolare questa partita tutta interna, alla fine potrebbe incidere elettoralmente il filmato di Fan Page – e la conseguente inchiesta aperta dalla Procura di Milano – sui lati oscuri dei “meloniani”, inchiodati dalle immagini, oltre che per evidenti rigurgiti fascisti, anche per presunte pratiche illecite di finanziamenti e riciclaggio di danaro. E se Giorgia (Meloni) piange, Matteo (Salvini) certamente non ride, preso in mezzo com’è da spine politiche interne – il Giorgetti (in combutta con Zaia) aspirante frondista che a Roma snobba Michetti e, ipse dixit, pensa sia «Calenda la persona con le giuste caratteristiche per amministrare una città complessa» – e scandali mediatici in corso come quello che vede coinvolto il suo amico e sodale Luca Morisi, l’ex demiurgo della “Bestia” finito dentro una brutta storia di festini a base di droga e sesso. I tempi del +34% della Lega alle Europee 2019 – quelle che poi portarono ai deliri agostani del Papeete e alla crisi del governo Conte I, vera dorsale dei destini salviniani, da allora sempre più grami – sono assai lontani, così come, ça va sans dire, le smanie di voto anticipato che agitavano il Capitano fino a un anno fa.

Oggi, tra Mario Draghi che malgrado le recenti frenate sulle riforme siede saldamente a Palazzo Chigi, i recenti scivoloni sul green pass, le battaglie contro l’immigrazione clandestina che paga meno di ieri e gli umori assai incerti nel Paese, Salvini sta schiscio e attende che passi la piena. Certo, il bubbone dentro la Lega prima o poi scoppierà, ma il redde rationem non sembra dietro l’angolo. Tanto più che il redivivo centrosinistra della strana coppia Letta-Conte, anche se domani dovesse incassare un 5-0 nella sfida per i grandi comuni, non pare ancora per nulla attrezzato per battaglie più campali. L’Enrico rientrato da Parigi al capezzale del PD sembra il lontano parente del Letta ex Presidente del Consiglio che potenzialmente avrebbe potuto attrarre anche i consensi dei moderati: l’attuale versione “movimentista” che parla solo di ius soli e di legge Zan rischia di farsi male in questo inaspettato ruolo (per lui poco credibile) di aspirante leader della sinistra più radicale e progressista. Sarà eletto a Siena nelle suppletive, difficile non vada così, e andrà alla Camera, ma lo farà spinto proprio dal bisogno di tenere unito il partito in futuro.

Quanto a Conte, il futuro di questa investitura a freddo di capo politico degli (ormai) orfani di Beppe Grillo, sembra una partita davvero ancora tutta da decifrare. Se a ciò aggiungiamo che tra un anno esatto, ottobre 2022, i parlamentari (compresi quelli che al prossimo giro non ci saranno più…) avranno maturato il diritto alla pensione va da sé che la scadenza naturale della legislatura a marzo 2023 pare proprio blindata. A movimentare l’ultimo scorcio della legislatura più pazza della storia (tre governi di cui due con lo stesso premier ma maggioranze diverse, due crisi, una pandemia di mezzo e un esecutivo di solidarietà nazionale!) resta solo lo snodo-Quirinale che a febbraio dovrà partorire il successore di Sergio Mattarella. Lui che da mesi, in barba ai rumors, continua a dire, urbi et orbi, che no, non ha la minima intenzione di farsi rieleggere, che questo è e resterà il suo ultimo anno sul Colle. E molto probabilmente le sue sono anche parole sincere: del resto Mattarella a luglio scorso ha soffiato su 80 candeline e al posto suo, visto quello che è successo negli ultimi 3 anni, in pochi avrebbero voglia di prolungare oltre il settennato.

Ma tra il (legittimo) desiderio del Presidente di andarsene in pensione e la sua riconferma seppur a tempo, c’è un Parlamento frammentato (domani forse ancora di più di ieri) e verosimilmente incapace di trovare un accordo terzo e un Draghi che nessuno (se non a parole) sembra davvero convinto di far ascendere al Quirinale tra soli 4 mesi. C’è un PNRR da implementare in un’Italia attesa alla ripartenza post-Covid e un Patto di Stabilità e Crescita da rinegoziare in un’Europa divisa. Abbastanza, insomma, da suggerire agli attuali capipartito che forse non è ancora il caso di spedire Supermario sul Colle per avere campo libero a Palazzo Chigi.