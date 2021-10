Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'autocisterna a Voghera, in provincia di Pavia. L'incidente è avvenuto mentre l'11enne stava attraversando la strada, in via Papa Giovanni XXIII. Il piccolo, C.R., è morto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale.