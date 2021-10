Fdi: Jonghi Lavarini, 'nessuno faccia finta di non conoscermi'**

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - "Sono assolutamente indipendente e apartitico ma nessuno faccia finta di non conoscermi o, peggio, si permetta di offendere gratuitamente me e la comunità di veri patrioti che, mio malgrado, in questo frangente ho l'onore e onere di rappresentare". Lo scrive su Instagram Roberto Jonghi Lavarini, pubblicando una foto che lo ritrae con i leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Anche lui, come Carlo Fidanza e Chiara Valcepina, è tra gli esponenti politici di cui ha parlato l'inchiesta di Fanpage sui presunti fondi neri nella campagna elettorale di Milano.