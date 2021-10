Comunali: Bitonci, 'a Cittadella minacce contro Lega da professionisti democrazia senso unico'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - “La Lega non si lascia intimorire. I soliti professionisti della ‘democrazia a senso unico’ hanno vomitato scritte indegne di una nazione civile sui manifesti elettorali della Lega a Cittadella. ‘Nervi tesi leghisti appesi’ è il messaggio lasciato dagli Anarchici, sigla forse usata come brand senza sapere neanche di cosa si tratti. Sono stati già condannati e cancellati dalla storia, chi ha paura del cambiamento e della democrazia prova sempre a intimorire la Lega. Poveri illusi, l’ottimo sindaco Luca Pierobon vincerà nonostante le intimidazioni!” Lo afferma il deputato della Lega Massimo Bitonci, commentando le scritte offensive realizzare con lo spray a Cittadella, in provincia di Padova, sui manifesti elettorali della Lega.