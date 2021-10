Tennis: Sinner, 'fantastico essere di nuovo in semifinale a Sofia, non è stato facile'

Sofia, 1 ott. - (Adnkronos) - “È fantastico essere di nuovo in semifinale in questo torneo. Oggi è stata una partita durissima. Contro di lui avevo perso l’ultima volta a Toronto. Lui era in una situazione molto positiva, dopo aver vinto un Challenger e aver fatto finale settimana scorsa. Per me non è stato facile". Queste le parole di Jannik Sinner dopo la sua vittoria su James Duckworth al torneo Atp 250 di Sofia, che il ventenne altoatesino vinse lo scorso anno.

“È stato un match molto equilibrato. Nel secondo però sono riuscito a strappargli il servizio due volte di fila e questo mi ha dato la vittoria. Giocare qui a Sofia è molto speciale per me e sono orgoglioso di me stesso. Domani sarà un'altra sfida durissima e cercherò di essere pronto“, conclude Sinner.