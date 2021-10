Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Dopo le elezioni rivolgerò un invito, un appello, a tutti i leader: mettiamoci attorno a un tavolo per un progetto di riforma costituzionale", che introduca la "sfiducia costruttiva", per rendere "più forte l'Italia" anche in Europa. "Un appello che rivolgerò a tutti, anche alle forze di opposizione, quindi a Fdi". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Tagadà su La7.