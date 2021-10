Qonto e Lexdo.it: nuova partnership per l’apertura di partite IVA

Qonto, la soluzione di gestione finanziaria che risponde alle esigenze di PMI e professionisti, e LexDo.it, primo servizio legale 100% online per avviare e gestire attività in Italia, uniscono ancora una volta le forze per estendere ai professionisti i servizi online per l’apertura di partite IVA.

Dopo l’accordo siglato nel 2019 per supportare le PMI in tutte le fasi di sviluppo di una società, dalla costituzione alla gestione finanziaria e amministrativa, Qonto e LexDo.it tornano a fare squadra per fornire ai professionisti un pacchetto di strumenti complementari volti a semplificare le procedure ed espletare gli adempimenti richiesti per l’apertura di una partita IVA.

Qonto, il conto business 100% online, intuitivo e trasparente che semplifica la gestione contabile e finanziaria dei propri clienti, è da oggi in grado di offrire un ulteriore strumento a servizio dei professionisti, per i quali si propone come conto unico o primario.

Grazie alla partnership con LexDo.it, scelta già da oltre 100.000 aziende e professionisti in tutta Italia, Qonto aiuta infatti i professionisti ad aprire una partita IVA in 24 ore in modo digitale, facile e veloce, garantendo un risparmio nel primo anno di oltre 400 Euro rispetto alla media del mercato. Inoltre, i clienti Qonto possono contare su un supporto legale 100% online e la guida di un professionista esperto che li accompagnerà passo dopo passo nell’apertura di una nuova attività, che può nascondere insidie ed imprevisti.

“Abbiamo scelto ancora LexDo.it, nostro partner dal 2019, per sollevare i professionisti dagli oneri burocratici che gravano su una pratica tanto essenziale quanto spesso intricata per l’avvio di un’attività lavorativa in proprio” spiega Mariano Spalletti, Country Manager Italia di Qonto. “Con questa partnership strategica, con Qonto vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro sostegno ai professionisti italiani, a cui ci rivolgiamo da sempre con un ventaglio di soluzioni innovative in grado di velocizzare e semplificare la quotidianità finanziaria, bancaria e contabile”.

“LexDo.it è partner di Qonto da sempre perchè abbiamo lo stesso approccio: veloce, semplice, online” ha detto Giovanni Toffoletto, CEO & Co-founder di LexDo.it. “Insieme offriamo una soluzione completa per aprire e gestire ogni aspetto di una nuova attività: siamo il punto di riferimento per qualsiasi esigenza legale e finanziaria. Tanti imprenditori hanno scelto il nostro servizio online per la costituzione della società e da oggi supporteremo insieme anche le ditte individuali ed i professionisti.”

Più in particolare, il servizio offerto da Qonto e LexDo.it comprende: il supporto legale 100% online per la creazione di una partita IVA in 24 ore; la verifica dei requisiti del regime forfettario per pagare il 5% di tasse e il supporto legale e contabile per 1 anno, per qualsiasi esigenza.