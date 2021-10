Nasce Sangalli School per la formazione in ambito stradale

Dal 1979, anno della sua fondazione, Sangalli Spa, in prima linea nella realizzazione di lavori stradali, produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e sviluppo di infrastrutture, ha fatto di innovazione, ricerca, sostenibilità e formazione i cardini della sua crescita. Coerentemente con questa filosofia, l’azienda di Mapello, con oltre 120 dipendenti e un fatturato di oltre 35 milioni di euro (dato 2020), a partire dal 2022 attiverà nel proprio interno una divisione specificatamente dedicata al training: Sangalli School.

La scuola permetterà ai giovani che hanno concluso il loro percorso scolastico in istituti ad indirizzo operativo-tecnico con vocazione edilizia, ad universitari interessati ad avere maggiore conoscenza del comparto, ma anche a quanti vogliano costruire la propria carriera nel settore o intraprendere un nuovo percorso professionale, di acquisire tutte le competenze indispensabili per poter operare con sicurezza ed efficacia.

L’iniziativa risponde appieno a quello “Siamo sulla strada del futuro” che Sangalli Spa ha scelto come fil rouge del proprio sviluppo e come espressione della sua filosofia, che fa dell’evoluzione continua e della crescita i propri fondamenti.. “Avere un ruolo attivo nel contribuire alla crescita professionale delle nuove generazioni, ma anche offrire una opportunità concreta a chi vuole ridisegnare il proprio percorso lavorativo sono impegni che sentiamo nostri, perché da sempre crediamo che le persone siano il vero patrimonio su cui investire” spiega Marco Sangalli, titolare dell’omonima azienda, tra le imprese capofila anche del progetto Edinnova (rete per l’Innovazione della filiera dell’edilizia, promossa da Confindustria Bergamo e Ance Bergamo e supportata da RetImpresa, l’Agenzia di Confindustria per le aggregazioni e reti d’impresa).

Due corsi di alta formazione per un unico obiettivo: dare competenze

A dare ufficialmente il via, a gennaio 2022, alla Sangalli School saranno il “Corso di alta formazione in road construction” e il “Corso di alta formazione in road construction&project management” che, gratuiti, forniranno ai partecipanti la preparazione indispensabile per il proprio futuro lavorativo in campo stradale.

Con una durata complessiva di 5 settimane, un monte orario di 110 ore ciascuno e a numero chiuso (12/15 partecipanti) , i due corsi saranno affidati a docenti dalle solide competenze nel settore stradale ed edile e a selezionati consulenti aziendali per le discipline complementari, che accompagneranno gli iscritti in un percorso di conoscenza teorico e pratico.

Gli incontri, che si svolgeranno in aule appositamente allestite in azienda, verteranno sui seguenti temi: “L’importanza della strada per la crescita di un paese”, “La composizione della strada: materiali, caratteristiche tecniche di prestazionalità, prodotti di ultima generazione per performance e sostenibilità, lavorazioni”, “Conoscere i macchinari: teoria e pratica di fresa, vibro finitrice, rullo stradale ed escavatore”, “Sicurezza&ambiente: best practice in cantiere, sulla strada e in azienda”, “Management del cantiere (budget di commessa, contabilità di cantiere, logistica e direzione lavori) e cantiere 4.0 (digitalizzazione e tecnologie di ultima generazione), “Lettura dei disegni tecnici di opere infrastrutturali e topografia applicata”, “La squadra: i ruoli, le competenze, la comunicazione, il valore della collaborazione”.

“I due corsi – conclude Sangalli - prevedono un esame finale per verificare l’ apprendimento delle tematiche analizzate e il conseguente rilascio di un attestato di partecipazione. A coloro che si saranno distinti per capacità, impegno e interesse verrà offerta la possibilità di entrare a far parte del team dell’azienda”.

Come accedere ai corsi

Gli interessati a partecipare a “Corso di alta formazione in road construction” o a “Corso di alta formazione in road construction&project management”, dovranno inviare entro il 15 Novembre a hr@sangallispa.it, una mail con per oggetto il corso d’interesse ed allegati il proprio curriculum e una breve lettera motivazionale indicante la ragione per cui vorrebbero prendervi parte.

Entro l’inizio di Dicembre, lo staff della Sangalli School contatterà i selezionati per un incontro funzionale a perfezionare la partecipazione.