Motomondiale: Gp Austin, Marquez il più veloce nelle prime libere

Austin, 1 ott. - (Adnkronos) - Marc Marquez è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2021. Il pilota spagnolo della Honda, sul tracciato umido di Austin, gira in 2'15"872 precedendo le Ducati di Jack Miller (2'16"039) e Johann Zarco (2'16"471). Ottavo tempo per Francesco Bagnaia (Ducati) in 2'17"328, il migliore dei piloti italiani. Solo quindicesimo il francese della Yamaha Fabio Quartararo (2'18"165) leader iridato. Ancora più indietro Valentino Rossi ventesimo.