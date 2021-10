Milano: candidato sindaco Biavaschi, 'la città tra 5 anni? Ci ha lavorato un team per quasi 1 anno'**

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Come sarà Milano? Abbiamo creato programma di 50 punti di come vorremmo vedere Milano al termine di cinque anni di governo. Si può andare a vedere andando sul nostro sito. Ci abbiamo lavorato tanto quasi un anno con il nostro team". Lo ha detto il candidato della lista civica 'Milano Inizia Qui', Bryant Biavaschi al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos, https://www.adnkronos.com/speciali/elezioni_milano/ rispondendo alla domanda su come sarà la città tra cinque anni se diventerà sindaco.