Milano: candidato sindaco Biavaschi, 'i problemi? Sicurezza, rete elettrica e parcheggi**

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "La sicurezza. Non si possono lasciare abbandonante le periferie. bisogna equiparare ordine sicurezza e senso civico tutta la città. Poi c'e' un problema di rete elettrica che non è sufficiente e non è pronta per la transizione, va ristrutturata, mancano le colonnine e ci sono stati dei black out. E poi i parcheggi. Vanno creati quelli di interscambio e quelli in edilizia convenzionata che possano essere acquistati cittadini". Lo ha detto il candidato della lista civica 'Milano Inizia Qui', Bryant Biavaschi al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos, https://www.adnkronos.com/speciali/elezioni_milano/rispondendo alla domanda su quali siano i tre maggiori problemi della città.