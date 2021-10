Milano: candidato sindaco Bernardo, 'i problemi? Sicurezza, tasse e mobilità'**

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Sicurezza, tasse, mobilità. La sicurezza è la precondizione di vita per i cittadini. Oggi manca in alcuni quartieri, ma anche in centro. Tasse: abbattimento Imu, Tari e Suolo per il 2021 e 2022 per commercianti e imprese e riduzione Imu e Tari per uffici e negozi sfitti. Mobilità: che deve essere sostenibile, ed armonica cioè ad esempio sulle piste ciclabili edve essere sicura, non come in Corso Buenos Aires e che non crei danni in altri luoghi e ai commercianti". Lo ha detto il candidato del centrodestra Luca Bernardo, al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos, https://www.adnkronos.com/speciali/elezioni_milano/ rispondendo alla domanda su quali siano i tre maggiori problemi della città.