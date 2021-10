Milano: candidata sindaco Tedone, 'tra 5 anni città a misura di chi ci vive e lavora**

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Milano sarà una città a misura di chi ci vive e ci lavora, non con un costo insostenibile come oggi, e dove il diritto alla casa è garantito a tutto e con forme di lavoro stabile e dignitoso. Questo è quello che ci auguriamo. Lo ha detto la canddidata sindaco di Potere al Popolo, Bianca Tedone, al confronto tra i 13 candidati sindaco di Milano realizzato dall'Adnkronos, https://www.adnkronos.com/speciali/elezioni_milano/ rispondendo alla domanda su come sarà la città tra cinque anni se diventerà sindaco.