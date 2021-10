Migranti: Salvini, 'Lucano mandava via calabresi per la saccoccia'**

Catanzaro, 1 ott. (Adnkronos) - "Ieri un tribunale della Repubblica ha condannato a tredici anni di galera il campione dei sindaci di sinistra, quello che era sempre da Fazio, da Santoro, dalla Gruber, il genio che diceva: 'a Riace in Calabria scappano i calabresi, che problema c'è? Riempio la Calabria di immigrati'. Un tribunale ieri ha detto perché voleva tanto bene agli immigrati, non perché era buono, ma perché rubava sulla pelle di questa gente i vostri soldi, i vostri contributi, le vostre pensioni. Avanti c'è posto per tutti: sì, in saccoccia, in saccoccia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Catanzaro.