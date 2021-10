Letta "Ai ballottaggi convergenze sostanziali con i Cinque Stelle"

ROMA (ITALPRESS) - "Io sono convinto che ci saranno delle convergenze sostanziali e non formali al secondo turno" con il M5S. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a "Oggi è un un'altro giorno" su Rai1, in merito alle Amministrative. "È normale che prima del primo turno ognuno dice di votare per il proprio candidato, io non ho mai visto nessuno prima del primo turno dire con chi si alleerà", ha spiegato. Letta ha inoltre aggiunto che ci sono 5 grandi città che andranno al voto domenica e lunedì e per il Pd vincerne 4 sarebbe "un trionfo". (ITALPRESS). tan/sat/red 01-Ott-21 17:28