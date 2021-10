Reggio Calabria, 1 ott. (Adnkronos) - "Vale più la fiducia e la stima del voto, perché il voto oggi c'è e domani non c'è, però per me la lealtà, l'amicizia valgono più di qualsiasi voto". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Reggio Calabria.