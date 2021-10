Lega: Renzi, 'io massacrato da Morisi, ma da M5S stessi toni'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Salvini ha strumentalizzato" la condanna di Mimmo Lucano "come ha sempre fatto la 'Bestia' di Morisi, ma in questa cosa M5S e Lega sono la stessa cosa. I 5Stelle hanno vinto le elezioni nel 2018 esasperando i toni, mentre Morisi era il braccio destro di Salvini, Rocco Casalino era il braccio destro di Di Maio e agiva nelle stesse modalità. Di Maio poi si è pentito, riconosciamolo". Lo ha detto il senatore e leader di Iv Matteo Renzi ospite di Tagadà, su La7.

"Dobbiamo smetterla di utilizzare la violenza verbale, l'odio social. Io personalmente sono stato massacrato da Morisi, io e la mia famiglia, quante me ne hanno dette? Ma io oggi dico 'rispetto per Luca Morisi. Premetto poi che io non sono stato mai coinvolto in vicende di droga, io sono stato massacrato dai social M5S e Lega senza aver mai fatto quello che hanno fatto loro".