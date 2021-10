Green Pass sui luoghi di lavoro? L'esperto risponde

Dopo una lunga gestazione ci troviamo nuovamente a commentare l’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro questa volta però non più facendo riferimento alle bozze circolanti ma al testo del Decreto-legge n. 127/21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2021. Dal punto di vista strutturale non si rinvengono sostanziali differenze rispetto al testo delle bozze circolate; ciò che muta sono alcune delle conseguenze in caso di mancato possesso o mancata esibizione del certificato. In questo nuovo lavoro si cercherà quindi di dare delle indicazioni il più possibile definitive sul testo del decreto nella sua ultima versione.

In questo contesto proviamo a riassumere i contenuti dello stesso Decreto con riferimento al lavoro pubblico, agli uffici giudiziari ed al lavoro privato. In primo luogo, è stata confermata l’efficacia temporale limitata della misura che impone l’obbligo in tutte le categorie per il periodo compreso fra il 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, quindi, entrerà in vigore l’obbligo pressoché generalizzato nel modo del lavoro pubblico e privato. Dal punto di vista sistematico il Decreto aggiunge tre articoli 9 quinquies, sexies e septies al testo del D.l. 52 del 2021 così come convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021 n.87 ed introduce per tutte le categorie il medesimo obbligo per l’accesso ai luoghi di lavoro ovvero di, «possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19».

Il predetto obbligo sia per il pubblico che per il settore privato è esteso non soltanto ai dipendenti “diretti” ma anche a «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato» nei predetti luoghi. In sede di pubblicazione si rileva l’introduzione la specificazione per cui l’obbligo ai fini dell’accesso è limitato all’ “ambito del territorio nazionale” precisazione quest’ultima che non si riscontra in ambito privato con evidenti conseguenze per il personale all’estero. In ambito pubblico l’estensione soggettiva riguarda è esteso anche «ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice». Sempre nell’ambito delle modifiche intervenute in sede di pubblicazione, sono stati inseriti nel novero dei soggetti obbligati anche i magistrati fuori ruolo impiegati nelle pubbliche amministrazioni a cui si applicherà la disciplina dell’articolo 9 sexies commi 2 e 3 (uffici giudiziari) ma l’apparato delle sanzioni amministrative previste per il lavoro pubblico.

Gli unici soggetti esclusi sono i «soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute». Il controllo è demandato ai datori di lavoro pubblici o privati che avranno il controllo anche sui soggetti non propri dipendenti che operano nell’ambito del luogo di lavoro. Entro la data di entrata in vigore dell’obbligo i datori di lavoro pubblici e privati saranno chiamati a prevedere modalità operative attraverso cui effettuare le verifiche dell’obbligo indicando i soggetti incaricati a tale attività. Sulle modalità di verifica del possesso del certificato dovranno essere implementate delle modalità organizzative che dovranno privilegiare il controllo all’ingresso potendo anche effettuare la verifica a campione sempre nel rispetto di quanto previsto nel DPCM del 17 giugno 2021 e ss.mm.ii., che impone la verifica del codice QR tramite l’applicazione mobile (“VerificaC19”) senza l’acquisizione di alcun dato se non quello relativo alla titolarità ed alla validità del certificato. In ambito pubblico il Decreto conferma che saranno emanate linee guida ad opera del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal punto di vista delle conseguenze, si riscontrano le maggiori differenze fra il contenuto della bozza ed il testo definitivo del decreto. Nelle bozze circolate prima della pubblicazione del Decreto si prevedeva un regime differenziato fra pubblico e privato con la conseguenza in tempi diversi della sospensione del rapporto di lavoro. Nel testo definitivo del Decreto scompare l’ipotesi di sospensione del rapporto in luogo della quale rimane l’unica conseguenza dell’assenza ingiustificata con il conseguente superamento dell’obbligo di comunicazione. Nel caso del pubblico impiego anche oltre il termine originariamente previsto. In ultima analisi, in caso di inosservanza all’obbligo, il lavoratore, sia esso pubblico che privato, andrà immediatamente incontro alla conseguenza dell’assenza ingiustificata per tutto il periodo di inottemperanza all’obbligo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari.

Ipotesi diversa è quella in cui il lavoratore acceda comunque ai luoghi di lavoro privo della prevista certificazione nel qual caso andrà incontro alle sanzioni amministrative di cui si dirà di qui a poco oltre che alle conseguenze disciplinari previste nei diversi settori. Una disciplina peculiare è prevista per le imprese con meno di quindici dipendenti, stabilendo che soltanto «dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, ... ». Anche la predetta disciplina è stata emendata in forza della pubblicazione specificando che il contratto per sostituzione può essere rinnovato una sola volta. Le sanzioni amministrative si articolano diversamente a seconda della condotta ascrivibile al datore di lavoro o al lavoratore, ed anche in questo caso la disciplina del settore pubblico e di quello privato coincidono. Nel caso in cui il lavoratore acceda nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green Pass egli è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 600,00 a Euro 1.500,00; Laddove il datore di lavoro non verifichi il possesso della certificazione o non adotti le misure organizzative per l’accesso dei lavoratori, questi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00.



FAQ, FOCUS NEL SETTORE PRIVATO

1. A chi si applica l’obbligo?

A chiunque svolga un’attività lavorativa presso il luogo di lavoro nel settore privato (a qualsiasi titolo) ed a chiunque svolga un’attività di formazione o di volontariato presso luoghi in cui è svolta un’attività lavorativa.

2. Quanto dura l’obbligo di Green Pass?

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

3. Se la prestazione è svolta integralmente all’aperto ovvero non presso un luogo fisicamente determinato c’è l’obbligo di Green Pass?

Si, sotto questo profilo è il caso di evidenziare che l’obbligo è ricavabile implicitamente dalla disposizione che impone il controllo da parte del soggetto all’interno del quale il lavoratore accede sebbene non dipendente diretto.

4. I lavoratori che operino in regime di somministrazione, appalto o distacco hanno l’obbligo del Green Pass e in questo caso chi ha l’obbligo dei controlli?

Hanno l’obbligo del Green Pass e l’obbligazione del controllo è anche in capo al soggetto presso cui la prestazione viene resa.

5. Si applica ai soggetti che occasionalmente accedono all’azienda servizi di consegna o fornitori?

Si, in quanto soggetti che hanno titolo all’accesso ai luoghi di lavoro.

6. Quali sono le modalità operative attraverso cui implementare gli strumenti di verifica del Green Pass?

Quelle che ogni organizzazione aziendale vorrà darsi nell’ambito del rispetto della norma e facendo salve le indicazioni del DPCM del 17.6.2021 e ss.mm.ii..



7. Quale è la misura del campione sufficiente a ritenere adempiuta l’obbligazione?

Questo è un dato non precisato ma certamente dovrà essere dato da una proporzione significativa rispetto alla popolazione che accede sul luogo di lavoro.

8. Su questi temi per quanto non previsto è immaginabile un coinvolgimento sindacale?

Potrebbe essere largamente opportuno al fine di condividere gli aspetti organizzativi e di gestione. Allo stesso modo, sarebbe opportuno coinvolgere il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (cui partecipano le rappresentanze sindacali aziendali e il RLS).

9. Individuazione dei soggetti incaricati alla verifica delle violazioni devono essere dipendenti o possono essere soggetti terzi?

La norma non specifica nulla sul punto ma la risposta pare poter essere positiva circa l’utilizzo di soggetti terzi.

10. Nell’atto di nomina dell’incaricato alla verifica cosa occorre indicare?

Sarebbe opportuno specificare allegandolo l’atto organizzativo che determina le modalità del controllo e la copia del DPCM del 17.6.2021 e ss.mm.ii..

11. Con quali modalità devo – se devo – informare i lavoratori dell’obbligo del Green Pass e delle modalità di verifica?

Sul punto la norma è silente ma dal punto di vista operativo appare necessario rendere un’informativa a tutti i dipendenti sulle modalità e sui soggetti incaricati del controllo.

12. Posso verificare tutti i giorni il Green Pass?

Si sulla base del testo del decreto.

13. Posso sulla base dei dati registrare la fine del periodo di validità del Green Pass?

No, in quanto nelle modalità di verifica previste dal DPCM del 17.6.2021 e ss.mm.ii. si specifica che non è possibile il trattamento di alcun dato al momento della verifica. Conclusione invero assai poco condivisibile stante i problemi gestionali che ciò comporta all’atto pratico.

14. Se nonostante il Green Pass ho contratto il virus?

Il decreto disciplina il dato formale del certificato. Rimangono in vigore tutti gli altri presidi per la tutela della sicurezza del lavoratore e i datori devono continuare ad applicare il Protocollo.

15. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno senza green pass devo sospendere il lavoratore?

No, nel testo definitivo del Decreto scompare l’ipotesi di sospensione del rapporto e il lavoratore privo di green pass sarà sempre considerato quale assente ingiustificato (senza retribuzione e senza conseguenze disciplinari).

16. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mancanza del Green Pass è una sanzione disciplinare e come tale deve seguire l’iter previsto dall’art. 7 St. Lav.?

No, la sospensione dalla prestazione di lavoro per chi non possiede il Green Pass non è una sanzione disciplinare e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ed ai termini sui procedimenti disciplinari, andrà direttamente consegnata al dipendente ed avrà effetto immediato. In ragione di ciò, nel provvedimento sospensivo non andranno richiamate le norme statutarie o collettive in materia di procedimenti disciplinari, ma unicamente le disposizioni di cui al Decreto in commento.

17. Posso avviare un procedimento disciplinare in caso di verifica dell’accesso senza Green Pass?

Si, è normativamente previsto al comma 8 dell’articolo 3 del decreto ma l’ipotesi pare doversi ricondurre al caso in cui il lavoratore non abbia subito una verifica all’accesso e ad un successivo controllo effettuato all’interno dei locali aziendali viene riscontrato inadempiente all’obbligo.

18. In caso di verifica non a campione è immaginabile un procedimento disciplinare nei confronti dell’addetto al controllo ove si riscontri un accesso privo di Green Pass?

Si, pare sostenibile la contestazione rispetto ad una mansione assegnata.

19. È necessario un aggiornamento del DVR con l’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass?

L’obbligo di aggiornamento del DVR era già stato introdotto con le precedenti disposizioni emergenziali, ciò nonostante, sembra opportuno aggiornare il documento con le nuove procedure di controllo introdotte in aziendale e con la valutazione dei rischi connessi alle attività dei cd. controllori e/o di qualsiasi altra figura professionale inserita nella procedura introdotta in azienda.

20. Con l’entrata in vigore del Green Pass sui luoghi di lavoro è necessario fornire una informativa privacy ai lavoratori?

A stretto rigore se dal sistema elettronico di controllo non emerge alcun altro dato oltre la validità del Green Pass e questo non viene registrato non sarebbe necessario, tuttavia, potrebbe essere utile o quantomeno opportuno fornire un’informativa privacy ai dipendenti se si è obbligati ad effettuare un controllo manuale del Green Pass (ad es. per l’avaria dei sistemi elettronici), poiché sul supporto cartaceo sono contenuti dati ulteriori quali – seppur indirettamente - la scadenza.

21. Se un lavoratore non possiede il Green Pass, ma può rendere la prestazione lavorativa da remoto, è legittimo considerarlo assente ingiustificato (o sospenderlo nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti) o deve essere collocato in smart working?

Fermo restando che la scelta sulle modalità di resa della prestazione di lavoro è rimessa al datore di lavoro/imprenditore, fintanto che dura il periodo emergenziale, sembra più rispondente ai canoni della buona fede consentire a quei lavoratori, la cui prestazione può essere resa in modalità agile, di lavorare da remoto, soprattutto se già hanno reso la prestazione con tali modalità in passato.

22. Prima del 15 ottobre 2021 posso chiedere a tutti i dipendenti se in tale data avranno il green pass?

Si, ma non potrà essere fatta alcuna indagine circa il titolo (vaccinazione, tampone, ecc.) sulla base del quale il green pass verrà posseduto.

23. Il datore di lavoro deve sostenere il costo del tampone effettuato dal dipendente non vaccinato?

No, ma il Decreto prevede l’esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

24. Dal momento che tutti coloro che hanno accesso al luogo di lavoro saranno muniti di Green Pass dal 15 ottobre 2021, è possibile non utilizzare le mascherine e non osservare la distanza minima?

No, in quanto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” rimane in vigore.