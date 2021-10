Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Siamo il partito che più di tutti sostiene il governo Draghi. Certo, con le nostre idee" ma sempre per arrivare a soluzioni positive. Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Cortona. "Oggi chiediamo un voto per questi territori e per rafforzare il governo Draghi".