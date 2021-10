Freedome vince l'Atena Startup Battle 2021

Sicuramente la pandemia e i conseguenti mesi di lockdown hanno inciso molto sulle modalità di fruizione del tempo libero e delle vacanze e hanno indotto gli italiani a optare per un turismo esperienziale e sostenibile passando più tempo all’aria aperta alla scoperta di panorami e luoghi della nostra penisola, come descritto nel Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l'ecoturismo” presentato in occasione della 42° Giornata Mondiale del Turismo a Milano.

E proprio a questa tendenza si è ispirata la piattaforma sviluppata da 8 giovani professionisti milanesi provenienti dal mondo della finanza, del marketing e dell’informatica, che si sono aggiudicati il gradino più alto del podio alla finale di Atena Startup Battle, la più grande sfida tra startup innovative provenienti da tutta Italia, ideata e promossa da TMP Group, media company internazionale specializzata in eventi e comunicazione digitale, e patrocinata dalla Commissione Europea, dal Comune di Milano e dal CSAVRI dell’Università degli Studi di Firenze.

Si chiama Freedome, il primo marketplace di attività outdoor in Italia che connette oltre 1.300 esperienze all’insegna dello sport, dell’esplorazione, dell’avventura o del relax con le offerte di più di 400 operatori professionali sul territorio nazionale: dalle escursioni nei sentieri di montagna, alle cavalcate nei boschi, dalle arrampicate su pareti ghiacciate al rafting e poi diving, kayak, kitesurf, ebike, parapendio, mongolfiera, guida sportiva su pista o da rally, ciaspolate, sci e snowboard, e molto altro. L’innovativa piattaforma (freedome.it) permette a chiunque - da soli, in coppia o con tutta la famiglia - di scoprire e vivere momenti indimenticabili nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, ancora in corso, perché queste tipologie di attività si svolgono all’aria aperta, in piccoli gruppi e lontano dai grandi centri affollati.

“Ringraziamo TMP Group che ha organizzato questa edizione di Atena Startup Battle, un evento che ci ha permesso di confrontarci con alcune delle startup più promettenti dell’ecosistema italiano. Siamo molto felici di aver convinto la giuria ad assegnarci il primo premio, pensiamo sia un segnale importante per una startup che promuove esperienze outdoor, un settore duramente colpito dalla pandemia ma che sta mostrando importanti segnali di ripresa trainando la ripartenza di tutto il mondo leisure e travel. La missione di Freedome è permettere a chiunque di scoprire e vivere esperienze indimenticabili, un’esigenza che oggi più che mai è condivisa dalla collettività dopo mesi di restrizioni e chiusure”.

Subito dopo Freedome, che ha vinto il premio di 50 mila euro in percorsi di accelerazione, servizi di consulenza e supporto alla comunicazione e agli investimenti, al secondo e al terzo posto della classifica delle startup più innovative d’Italia si sono posizionati e-steps, azienda che propone soluzioni di monitoraggio durante e dopo l'ospedalizzazione nei pazienti affetti da sclerosi multipla utilizzando la biomeccanica e protocolli di riabilitazione a distanza, e Lace It App, applicazione in ambito retail che permette di trovare e acquistare le sneakers desiderate nei negozi preferiti dagli utenti.

A conclusione della giornata la giuria di esperti composta da Leyton, Google For Startups, N26 e TMP Group ha anche eletto la vincitrice del contest Atena Next Gen, un momento dedicato alle idee innovative presentate da studenti, giovani sviluppatori, designer o gruppi di lavoro che non hanno ancora costituito una startup: tra le 10 finaliste è Skillando – Digital Volunteering, community di volontari che opera in Italia e nei Paesi emergenti per combattere il divario digitale e sostenere attività di impatto sociale sfruttando appieno il potenziale degli strumenti digitali, il progetto che si è così aggiudicato il premio di 10 mila euro in servizi e consulenza.

“Siamo molto soddisfatti dei numeri registrati anche in questa seconda edizione di Atena Startup Battle. Non è stato facile selezionare solo 20 startup finaliste dalle oltre 500 eleggibili. Per questo ringrazio la giuria e i partner che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento e il consigliere comunale di Milano Emmanuel Conte che ha portato il saluto istituzionale all’apertura dei lavori. Un appuntamento di questa portata e con questo successo è la dimostrazione che l’ecosistema italiano delle startup è fertile e in continuo movimento”.