Fdi: Pd Milano, da inchiesta quadro inquietante, Fidanza si dimetta

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Le parole e le immagini disgustose che abbiamo ascoltato e visto parlano chiaro: Fidanza faccia un passo indietro e si dimetta dalle sue cariche. Chi calpesta i valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione non è degno di rappresentare i cittadini e ricoprire incarichi istituzionali". Lo afferma la segretaria metropolitana del Pd di Milano, Silvia Roggiani, sull'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia. L'inchiesta "fotografa un quadro inquietante e pericoloso su cosa sia il partito della Meloni e sulla galassia nera che gli gravita attorno", continua.

"Al di là delle responsabilità penali che spetta indagare alla magistratura, è evidente un fatto: ci hanno accusato di usare l'antifascismo come fosse una bandierina e invece avevamo ragione. I fatti oggi confermano le nostre preoccupazioni e convinzioni. Confermano che facevamo bene a chiedere spiegazioni a Luca Bernardo, sulle sue posizioni in merito a certi personaggi, come Chiara Valcepina la cui candidatura è assolutamente inaccettabile nella Milano medaglia d'Oro alla Resistenza, invitandolo a dichiararsi apertamente antifascista e rinunciare al sostegno dell'estrema destra", spiega.

"Una chiarezza e una trasparenza che sono finora mancati da parte di un candidato sindaco che ha preferito sempre giocare sul filo dell'ambiguità", conclude la segretaria metropolitana del Pd di Milano.