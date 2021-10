Cinema: compagno Lollobrigida, 'è amareggiata, ci arrendiamo solo se ci ammazzano'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "La Cassazione ha confermato l'amministratore di sostegno per Gina Lollobrigida? Ci arrendiamo solo se ci ammazzano, altrimenti non ci arrenderemo mai". A dirlo all'Adnkronos è Andrea Piazzolla, compagno di Gina Lollobrigida, commentando amareggiato la decisione della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'attrice novantaquattrenne sulla procedura di amministrazione di sostegno.

"Lei è molto amareggiata e io pretendo che Gina abbia rispetto, perché lo merita ed è una persona per bene", aggiunge ancora il compagno dell'attrice. "Durante le udienze lei non viene mai ascoltata, nessuno ascolta quello che lei ha da dire, non è quantomeno strano?", dice ancora Piazzolla.