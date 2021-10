Calcio: Palermo, 'ricordo Armando Zamparini rimarrà vivo in noi'

Palermo, 1 ott. - (Adnkronos) - "Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo Fc si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze". Così il Palermo, con una nota sul proprio sito ufficiale, si stringe intorno all'ex presidente Maurizio Zamparini per la scomparsa del figlio 23enne Armando, morto a Londra in circostanza ancora da chiarire.