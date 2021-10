Calcio: Juric, 'Juve al top ma la squadra di Torino è il Toro'

Torino, 1 ott. - (Adnkronos) - "Sento che il derby qui non è come a Genova. A Torino mi sembra che la squadra sia il Toro, percepisco questa sensazione. A Genova era a metà, qua è il Toro". Così l'allenatore del Torino Ivan Juric alla vigilia del suo primo derby della Mole. "So che con la Juve siamo su livelli diversi. Loro sono al top, affrontiamo un avversario di assoluto valore europeo, che ha ritrovato risultato e spirito. Ultimamente stanno facendo grandi risultati", aggiunge il tecnico croato.