Milano, 1 ott. - (Adnkronos) - "Samir è il leader e il capitano dell'Inter, è un grandissimo portiere e per tanti anni farà ancora le fortune di questa squadra". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito alle critiche ricevute da Samir Handanovic in questo inizio di stagione.