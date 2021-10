Amministrative: Letta, 'se vinciamo in 4 grandi città è trionfo'**

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Sono cinque le grandi metropoli che vanno al voto, l'altra volta noi del centrosinistra ne avevamo vinte due e perse tre. Se confermassimo le due e perdessimo le tre già perse, sarebbe una sconfitta. Con un 3-2 per noi sarebbe buona notizia. Da quattro in su per noi sarebbe un trionfo del quale celebrerei il risultato con massima forza". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Oggi è un altro giorno su Rai1.