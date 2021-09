Open-es, piattaforma digitale per sviluppo sostenibile filiere industriali

Ravenna, 30 set. (Adnkronos) - Omc, la fiera dell'energia nel bacino del Mediterraneo, è stata occasione per la presentazione di Open-es una piattaforma digitale per la condivisione di dati relativi alla sostenibilità delle filiere produttive nata dalla partnership tra Eni, Boston Consulting Group (Bcg) e Google Cloud. Uno strumento aperto a tutte le aziende impegnate nel percorso di sviluppo sostenibile e trasformazione circolare.

I 4 Pilastri della piattaforma sono Pianeta, Persone, Principi di Governance e Prosperità Economica. L'impatto ambientale delle imprese dipende da molteplici fattori e spesso non tutti legati alla propria attività di business: le filiere produttive, l'utilizzo dei prodotti e servizi da parte dei clienti, tutto deve essere sostenibile. Per questo è necessario proteggere il pianeta gestendo le risorse naturali e intraprendendo azioni urgenti sul cambiamento climatico.

E le persone che operano in questo settore devono innanzitutto capire che rispettare la salute e la sicurezza, i diritti umani, fornendo standard di lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi (molto ambiziosi) fissati per il futuro del pianeta. Da qui la prosperità economica della società, elemento essenziale: crescita economica costruita su un'occupazione dignitosa e uno sviluppo equo, basato su produzione e consumo sostenibili. La qualità della governance aziendale è fondamentale per ottenere valore di lungo termine, allineando e guidando le prestazioni finanziarie e sociali, nonché garantendo una gestione responsabile a tutela del pianeta, delle persone e della prosperità economica.

Open-es ha varato un percorso per le aziende sviluppato su 12 livelli scalabili grazie a performance di sostenibilità sui quattro pilastri, all'attitudine collaborativa e alla condivisione di esperienze e storie di successo. Sulla stessa linea il piano di sviluppo articolato su 4 dimensioni che con specifiche azioni di miglioramento porteranno il percorso per crescere sulle performance legate al Pianeta, Persone, Prosperità economica e Principi di Governance. Infine il controllo dei risultati. Analisi e report specifici per capire come procede e il posizionamento tra le aziende del settore per individuare aree di forza e margini di miglioramento. Al momento Open-es conta piu di 2600 società.