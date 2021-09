Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (2)

(Adnkronos) - Madrid. "Laporta non credo abbia il mio numero. Sono il ct della Spagna, ho firmato due volte e ho l'abitudine di mantenere la mia parola. Sarò qui fino alla fine del contratto". Il ct della Spagna Luis Enrique smentisce la possibilità di lasciare la panchina delle 'furie rosse' per tornare su quella del Barcellona, vista la posizione sempre più traballante dell'allenatore blaugrana Ronald Koeman. Luis Enrique, il cui contratto con la Spagna scade nel dicembre 2022, è stato l'ultimo tecnico a vincere la Champions League con il Barcellona nel 2015 in finale sulla Juventus.